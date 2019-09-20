ДЛТ оштрафовали за СМС и мелкий шрифт на 210 тысяч

ДЛТ оштрафовали за СМС и мелкий шрифт на 210 тысяч
Штраф в 110 тыс. рублей «ДЛТ» назначили за не доведенные надлежащим образом до потребителей условия акции. Фото: vk.com/spb_ufas

УФАС России по Санкт-Петербургу получило подтверждение оплаты двух штрафов, назначенных Домом ленинградской торговли («ДЛТ»), крупнейшим универсальным магазином на Большой Конюшенной.

ДЛТ придется выплатить штраф в размере 210 тыс. за СМС-рекламу и мелкий шрифт. Первые 100 тыс. рублей назначен «ТД ЦУМ» за распространение СМС-рекламы без согласия абонента. Петербурженка получила сообщение от рекламной рассылки магазина, несмотря на то что за несколько месяцев до этого написала заявление об отказе от рекламы.

Второй штраф в размере 110 тыс. рублей «ДЛТ» назначили за не доведенные надлежащим образом до потребителей условия акции. Покупатель, увидев рекламу с 60 % скидкой на вторую вещь до 17 февраля, решил приобрести два зонта. Но в магазине заявили, что товар нужно оплатить полностью, что соответствует условиям акции. Однако условия прочитать было просто невозможно, шрифт был слишком мелкий.

Ранее в GazetaSPb сообщали о трагическом инциденте в пятерочке. В результате ссоры мужчина насмерть зарезал покупателя.

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ДЛТ оштрафовали за СМС и мелкий шрифт на 210 тысяч