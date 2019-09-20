Минобороны придумало способ борьбы с переезжающими уклонистами

Министерство обороны РФ разрабатывает поправки в законодательство о военном учете. Они направлены на борьбу с уклонистами.

Согласно поправкам, на учете в военкомате будут состоять все живущие в районе мужчины призывного возраста. В том числе те, у кого нет регистрации по месту жительства. Прежде «фактически проживающие» не учитывались.

Сведения о потенциальных призывниках будут собираться через предприятия и учебные заведения, пишут «Известия». На учет молодых людей будут ставить по месту, указанному в качестве места пребывания или учебы.

Прежде правила, требующие регистрацию для постановки на учет, использовали мужчинами, желающими откосить от армии. Они меняли место жительства, не ставя об этом в известности. В результате повестки не находили адресата.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 сентября в России изменились правила призыва.