Грозный подарит Петербургу велодорожку с умной подсветкой

На набережной реки Карповки откроют велодорожку Smart Track с умной подсветкой. Новый веломаршрут — подарок Петербургу от мэрии Грозного.

Велодорожка станет частью общественного пространства на набережной Карповки. Представить её горожанам планируется вечером 20 сентября.

«Велодорожка — подарок Санкт-Петербургу от Грозного в рамках реализации соглашения о стратегическом партнерстве, подписанном в 2017 году между городом и Чеченской Республикой», — приводит ТАСС слова представителей Министерства по туризму Чечни.

Отличительной особенностью велодорожки станут светильники. Они смонтированы для обозначения границ, направления движения и важных дорожных участков — перекрестков и пешеходных переходов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что протяженность велосипедных маршрутов Петербурга к концу 2019 года составит 139 км.