Новую велодорожку начали прокладывать на Гагарина

Маршрут длиной в 6 км пройдет до Софийской улицы и парка Интернационалистов. Фото: КРТИ

Маршрут длиной в 6 км пройдет до Софийской улицы и парка Интернационалистов. Фото: КРТИ

Протяженность велосипедных маршрутов Петербурга составит 139 км к концу 2019 года.

Рабочие начали обустраивать велосипедную дорожку на пр. Юрия Гагарина. Маршрут длиной около 6 км пройдет до Софийской ул. Петербурга.

Велосипедную дорожку достроят до конца августа, сообщили в КРТИ Петербурга 11 июля. Она пройдет от Гагарина до Типанова, по пр. Славы до парка Интернационалистов и Софийской ул. Петербурга.

Сейчас в Петербурге проложено около 107 км велосипедных маршрутов и еще 32 км добавят до конца 2019 года.

В Санкт-Петербурге около 2 млн велосипедов, однако активных велосипедистов насчитывают только около 200 тысяч — примерно 5% об общего населения Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, как обстоят дела с веломаршрутами на Васильевском острове Санкт-Петербурга.