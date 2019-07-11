Новую велодорожку начали прокладывать на Гагарина

Протяженность велосипедных маршрутов Петербурга составит 139 км к концу 2019 года.
Рабочие начали обустраивать велосипедную дорожку на пр. Юрия Гагарина. Маршрут длиной около 6 км пройдет до Софийской ул. Петербурга.
Велосипедную дорожку достроят до конца августа, сообщили в КРТИ Петербурга 11 июля. Она пройдет от Гагарина до Типанова, по пр. Славы до парка Интернационалистов и Софийской ул. Петербурга.
Сейчас в Петербурге проложено около 107 км велосипедных маршрутов и еще 32 км добавят до конца 2019 года.
В Санкт-Петербурге около 2 млн велосипедов, однако активных велосипедистов насчитывают только около 200 тысяч — примерно 5% об общего населения Северной столицы.
Ранее Gazeta.SPb рассказала, как обстоят дела с веломаршрутами на Васильевском острове Санкт-Петербурга.