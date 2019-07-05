Секретариат Беглова уточнил ситуацию с велодорожками на Васильевском острове

Обособленной велодорожки по Большому пр. В.О. не будет — но это еще не все.

Жители Васильевского острова обратились с вопросом к властям Петербурга по поводу создания велосипедных полос на Большом проспекте В.О. через страницу врио губернатора Александра Беглова в социальной сети, ответ на запрос опубликовали в группе “Живем на Васильевском».

Обособленной велодорожки по Большому пр. В.О. Петербурга от 1-ой линии до Наличной не будет — там расположены объекты культурного наследия и зеленые территории, а тротуары слишком узки для велопешеходных полос. Вместо этого появится веломаршрут в 2 км по Большому от 6-7-ой линии до 22-23-й линий, а затем по Большому от 24-25 линий до Детской улицы Петербурга. Этот проект уже согласован.

В секретариате Беглова уточнили, что в Петербурге хотят создать сеть связанных веломаршрутов, что должно повысить число велосипедистов. Транспортную инфраструктуру хотят сделать более популярной за счет общественного транспорта и как велосипедистов — у 55% населения Петербурга нет автомобилей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что секретариат Беглова обещал разобраться с работами на Наличной.