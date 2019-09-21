В Ленобласти полиция задержала водителя, насмерть сбившего велосипедиста

В Ленобласти полиция задержала водителя, насмерть сбившего велосипедиста
Авария произошла в Гатчинском районе Ленобласти. Фото: https://vk.com/dorinspb

Полиция Гатчинского района Ленобласти после смертельного ДТП задержала сбежавшего водителя Mitsubishi Lancser. Под колеса иномарки попал 33-летний велосипедист.

«Водитель автомобиля после совершения ДТП, бросив свой автомобиль с места происшествия скрылся, но был задержан сотрудниками полиции в поселке Сиверский», — сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла вечером 20 сентября на 12-м километре автодороги Сиверский — Дружная горка — Куровицы. Велосипедист и автомобиль, по предварительным данным, двигались в попутном направлении.

Машина в результате ДТП оказалась в кювете. Велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Ранее Gazeta,SPb сообщала, что под колеса Mazda на трассе «Нарва» попал 34-летний пешеход. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

велосипедист дтп ленобласть мвд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Севкабеле открылась крупнейшая трехмерная панорама о событиях ВОВ
Подросток с кастетом отобрал у сверстника телефон на Бестужевской
Водитель-бунтарь прокатился по ногам полицейского на 2-й Советской
Армяне и дагестанцы устроили перестрелку на проспекте Славы
Пьяный мужчина расстрелял своих знакомых на Брянцева
На «Скандинавии» после ДТП от иномарки осталась половина
В Ленобласти полиция задержала водителя, насмерть сбившего велосипедиста
WP: Трамп назвал действия США в Украине бессмысленными