В Ленобласти полиция задержала водителя, насмерть сбившего велосипедиста

Полиция Гатчинского района Ленобласти после смертельного ДТП задержала сбежавшего водителя Mitsubishi Lancser. Под колеса иномарки попал 33-летний велосипедист.

«Водитель автомобиля после совершения ДТП, бросив свой автомобиль с места происшествия скрылся, но был задержан сотрудниками полиции в поселке Сиверский», — сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла вечером 20 сентября на 12-м километре автодороги Сиверский — Дружная горка — Куровицы. Велосипедист и автомобиль, по предварительным данным, двигались в попутном направлении.

Машина в результате ДТП оказалась в кювете. Велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Ранее Gazeta,SPb сообщала, что под колеса Mazda на трассе «Нарва» попал 34-летний пешеход. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.