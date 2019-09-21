Матч «Зенита» и «Рубина» посетят 45 тысяч болельщиков

В Петербурге на «Газпром Арене» 21 сентября состоится матч между «Зенитом» и «Рубином». Игру планируют посетить 45 тыс. зрителей.

Поддержать казанскую команду приехали около ста человек, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Команды встретятся в рамках десятого тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Подопечные Сергея Семака выйдут на поле в лазурной форме.

После девяти матчей «Зенит» занимает верхнюю строчку турнирной таблицы РПЛ. Такой же результат показали «Краснодар» и «Ростов». Команды набрали по 20 очков. «Рубин», в активе которого 10 баллов, расположился на десятом месте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что перед матчем на «Газпром Арене» пройдет традиционной «Фан-променад». В этот раз он посвящен социальному волонтерству. Болельщики могут посетить выступление оркестра центра «Антон тут рядом», пройти тест на ВИЧ и принять участие в мастер-классе по языку жестов.