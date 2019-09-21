Состав на матч с «Рубином» в «Зените» объявили на языке жестов

У видеоролика уже больше 8 тысяч просмотров. Фото: https://twitter.com/zenit_spb

У видеоролика уже больше 8 тысяч просмотров. Фото: https://twitter.com/zenit_spb

В своем официальном твиттер-аккаунте футболисты «Зенита» опубликовали видео, где объявляют состав на сегодняшний матч с «Рубином», используя язык жестов.

Сегодня, в субботу, 21 сентября в 19:00 состоится игра десятого тура Российской премьер-лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют против казанских футболистов «Рубина». Пресс-служба «Зенита» оригинальным образом отнеслась к объявлению стартового состава: на видео, выложенном в Twitter, футболисты, которые примут участие в матче называют свое имя на языке жестов.

Имена участников стартового состава выглядят таким образом: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Будут в запасе Кержаков, Васютин, Караваев, Маммана, Осорио, Жирков, Сутормин, Мак, Краневиттер.

Ранее GazetaSPb сообщала о матче, прошедшем между сине-бело-голубыми и французским «Лионом», который завершился со счетом 1:1.