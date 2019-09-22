Экипажу «Уральских авиалиний», экстренно посадившему самолет в кукурузном поле, подарили квартиры

Ключи от квартир в Екатеринбурге для экипажа лайнера Airbus A-321 вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 21 сентября.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил членам экипажа самолета Airbus A-321 авиаперевозчика «Уральские авиалинии», которые успешно совершили экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, ключи от квартир в Екатеринбурге, сообщается на официальном сайте Свердловской области.

Глава области пригласил экипаж на финал XX Чемпионата мира по боксу, который состоялся в Екатеринбурге 21 сентября. Там в ходе торжественной церемонии Куйвашев вручил командир и членам экипажа самолета ключи от однокомнатных квартир в новом доме. Отмечается, что в квартирах уже есть все необходимое для жилья.

Командир Airbus A-321 Дамир Юсупов поблагодарил губернатора от имени всего экипажа лайнера за подарок и внимание.

Ранее GazetaSPb сообщала, что страховщикам придется выплатить $46 млн за посадку в кукурузном поле.