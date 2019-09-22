У «Лахта Центра» рухнула опора ЛЭП

Она повисла в воздухе, зацепившись за линию электропередач.

Обо всем стало известно сегодня, 22 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Соседи СПЧ. Приморский район». Люди поделились видеозаписью, на которой запечатлен момент падения. Все случилось недалеко от «Лахта Центр» на Мебельной улице. Уточняется, что работу по сносу были запланированы, так что причиной инцидента стало вмешательство людей.

«Шли в «Меркурий» — стояла наклонившись. Вернулись — рухнули ее на наших глазах — собаки обгавкались со страху от грохота, люди шарахнулись, а работники спокойно пошли к руинам… все живы-здоровы, никто не пострадал!»,

— пишет петербурженка.

Местные жители пытаются понять, для чего убирают ЛЭП. Некоторые предположили, что там планируют построить жилой комплекс. Люди уверяют, что скоро хотят убрать гаражи.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Мытнинской на сотрудницу полиции рухнул кусок штукатурки.