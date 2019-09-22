Дзюба сыграл в теннис на SPb Open

Его соперниками стали генеральный директор «Зенита» и теннисист Томми Хаас.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Обо всем пишет NevaSport.

Матчи состоялись на турнире St.Petersburg Open. Помимо профессионалов на корт вышел футболист «сине-бело-голубых» Артем Дзюба. Он сыграл вместе с Михаилом Южным против генерального директора «Зенита» Александра Медведева и теннисиста Томми Хааса. Также вместе с «зенитовцем» играла Елена Дементьева.

Напоминаем, что Артем Дзюба не только играл в теннис, но и наблюдал за соревнованиями. Победителем, к слову, стал россиянин Даниил Медведев.

Турнир St.Petersburg Open проводится в Северной столице с 1995 года. В 2015 году стал частью теннисных турниров, проводимых Ассоциацией теннисистов-профессионалов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Медведев сразился с Чоричем в финале петербургского турнира. Всех соперников ему удалось одолеть и заполучить звание лучшего.