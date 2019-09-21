Медведев сразится с Чоричем в финале петербургского турнира

Медведев сразится с Чоричем в финале петербургского турнира
Спортсмен является четвертой ракеткой в мире, его противник Борна Чорич - пятнадцатой. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В финале теннисного турнира St.Petersburg Open, проходящего в Северной столице, соперником российского теннисиста станет хорват Борна Чорич.

В полуфинальном матче Даниил Медведев одержал победу над белорусским спортсменом Егором Герасимовым. За право обладания призовым фондом, размер которого составляет более миллиона долларов, 23-летний теннисист поборется с представителем Хорватии Борной Чоричем, который одолел участника из Португалии.

Турнир St.Petersburg Open проводится в Северной столице с 1995 года. В 2015 году стал частью теннисных турниров, проводимых Ассоциацией теннисистов-профессионалов.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о четвертьфинальном матче соревнований. На корте сразились двое россиян, Андрей Рублев и Даниил Медведев, победа в состязании осталась за последним.

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