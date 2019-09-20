В Петербурге Даниил Медведев одержал верх над Андреем Рублевым

В Петербурге Даниил Медведев одержал верх над Андреем Рублевым
Медведев считает, что именно уверенность в своих силах принесла ему победу в этом матче. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На состоявшихся накануне соревнованиях турнира St. Petersburg Open Даниил Медведев встретился в четвертьфинальном матче с Андреем Рублевым.

Матч проходил в Петербурге, 20 сентября. Встреча соотечественников закончилась победой Медведева со счетом 6:4 и 7:5. Двадцатитрехлетний спортсмен считает причиной победы свою уверенность, которую приобрел в играх, проведенных в этом году в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС. Кроме того, за этот сезон Медведев выиграл турниры в Болгарии и Цинциннати.

Спортсмен принимал участие в финале Открытого чемпионата США.

Даниил Медведев также дошел до финала Большого шлема, что в XXI веке не удавалось ни одному российскому теннисисту, кроме Марата Сафина.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb cообщала о предстоящем сражении Даниила Медведева и Андрея Рублева. Турнир St.Petersburg Open проводится в Северной столице с 1995 года.

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