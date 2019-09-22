Нападающий «Витязя» считает, что в победе над СКА нет ничего удивительного

Чернов заверил, что семь побед подряд и первое место – это заслуга команды, так что он не поражен успехом.

Своим мнением нападающий «Витязя» Павел Чернов поделился в разговоре с «Чемпионатом» после матча со СКА. Он заявил, что добиться такого результата удалось благодаря отработке предсезонки и схем. Это пока что приносит желаемые результаты.

Чернов отметил, что не знал о том, что «Витязь» не обыгрывал СКА с 2011 года.

«Кто бы перед нами ни был — СКА, не СКА, на каждую команду настраиваемся одинаково. Сегодня и настраиваться не надо было, всем понятно, что за команда у СКА»,

— подчеркнул нападающий.

Напоминаем, что игра состоялась в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СКА проиграл «Витязю» и уступил первенство. Хоккейный матч завершился со счетом 4:2. Благодаря этому подольчане смогли занять первое место в турнирной таблице. У СКА – 12 баллов, у «Витязя»- 16.