Очевидцы рассказали об охранниках «Галереи», избивших мужчину из-за подозрений в воровстве

Очевидцы рассказали об охранниках &#171;Галереи&#187;, избивших мужчину из-за подозрений в воровстве
Мужчина находится в больнице. Фото: стоп-кадр Вконтакте

Один пострадавших получил сотрясение мозга и находится в больницу, а что с другим – не уточняется.

Все случилось в торговом центре «Галерея» 22 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Охранник магазина одежды H&M заподозрил двух мужчин в воровстве кепок. Он набросился на них и между ними якобы началась перепалка. Затем на подмогу коллеге пришел другой охранник, который додумался решить конфликт кулаками. Одному из подозреваемых в воровстве прилетело по подбородку, из-за удара он упал и сильно ударился головой. Другого мужчину отвели куда-то и что с ним сейчас — никто не знает. Люди также пишут, что слышали нецензурную брань. Петербуржцы уверяют, что пострадавшие предоставляли чек на сумму 1800 рублей.

Сейчас покалеченный покупатель находится в больнице.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что драка мигрантов на Салова началась из-за раздавленных овощей.

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