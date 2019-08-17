Драка мигрантов на Салова началась из-за раздавленных овощей

Пять человек получили травмы в результате конфликта. Фото: pixabay.com

Пять человек получили травмы в результате конфликта. Фото: pixabay.com

На рынке во Фрунзенском районе Петербурга махали битами и стреляли из пистолетов.

Узбеки и азербайджанцы подрались на рынке во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Конфликт начался из-за неаккуратного вождения.

Мигранты из Узбекистана занимались выгрузом товара на рынке на улице Салова, когда на одну из коробок с овощами наехал автомобиль, в котором сидели азербайджанцы, сообщает АБН 17 августа. В драке использовали бейсбольные биты и огнестрел.

Четыре узбека получили сотрясения и переломы костей лица, еще у одного треснул череп. Азербайджанцы сбежали с места происшествия номинальными победителями, но теперь полиция Санкт-Петербурга возбудила дело о умышленном причинении вреда здоровью — достанется, вероятно, всем.

Ранее GazetaSPb сообщила о драке на Некрасова в центре Санкт-Петербурга.