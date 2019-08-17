В результате драки на Некрасова в участок отправились двое ранее судимых

В Центральном районе Петербурга произошла драка. По приезду сотрудников полиции драка прекратилась, но позднее им сообщили о госпитализации мужчины из той же местности.

Об инциденте в полицию Центрального района сообщили днем ранее, 16 августа, около одиннадцати часов вечера. На улице Некрасова у дома №60 произошла драка, но к моменту прибытия полиции она прекратилась. В результате в отдел полиции были доставлены двое мужчин в возрасте 30 и 44 года, которые были ранее судимы.

Около часа ночи в полицию сообщили, что из Некрасовского сада был госпитализирован 25-летний гражданин в состоянии средней тяжести.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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