Злоумышленники ограбили кассу магазина в Петербурге,а также прихватили алкоголь и сигареты

У подозреваемых был изъят пневматический пистолет. Фото: pixabay.com

У подозреваемых был изъят пневматический пистолет. Фото: pixabay.com

Полиция задержала подозреваемых в ограблении продуктового магазина на проспекте Энгельса.

Об инциденте в полицию Выборгского района сообщил 28-летний продавец днем ранее, 16 августа. Все произошло около трех часов ночи.

Злоумышленники в масках вошли в магазин и начали угрожать продавцу предметами, похожими на пистолеты. Они похитили 30 тыс. рублей, алкоголь, сигареты и мобильный телефон. После чего скрылись.

Сотрудники Росгвардии задержали первого подозреваемого спустя несколько минут. В результате розыска были задержаны еще четверо. Обвиняемые оказались гражданами среднеазиатских государств в возрасте от 20 до 24 лет. Также был изъят пневматический пистолет.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые в настоящее время задержаны.

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