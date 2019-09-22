Волочкова научит Бузову садиться на шпагат

Волочкова научит Бузову садиться на шпагат
Ольга Бузова. Фото: Instagram buzova86

Балерина увидела танцы звезды и решила поделиться с ней опытом.

Певица Ольга Бузова поделилась забавным роликом в своем Instagram-аккаунте. На нем звезда танцует, а затем садиться неумело на шпагат. Многие в комментариях отметили, что телеведущую подводит растяжка, другие уверены, что ей неудобно из-аза одежды. К дискуссии присоединилась королева шпагатов балерина Анастасия Волочкова. Она поприветствовала коллегу по шоубизнесу предложила ей помочь.

«Оля, привет! Я подскажу тебе про шпагат все. Вспоминаю встречу на Мальдивах и буду рада новой. Помогу»,

— написала танцовщица.

Волочкова не раз намекала, что ее шикарная растяжка помогает ей в личной жизни. Возможно, Бузова тоже найдет свою любовь, если возьмет пару уроков у балерины.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Волочкова рассказала о своем тайном возлюбленном. Балерина объяснила, почему она не афиширует свои отношения. Многие уже решили, что Анастасия их придумывает.

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