Волочкова научит Бузову садиться на шпагат

Балерина увидела танцы звезды и решила поделиться с ней опытом.

Певица Ольга Бузова поделилась забавным роликом в своем Instagram-аккаунте. На нем звезда танцует, а затем садиться неумело на шпагат. Многие в комментариях отметили, что телеведущую подводит растяжка, другие уверены, что ей неудобно из-аза одежды. К дискуссии присоединилась королева шпагатов балерина Анастасия Волочкова. Она поприветствовала коллегу по шоубизнесу предложила ей помочь.

«Оля, привет! Я подскажу тебе про шпагат все. Вспоминаю встречу на Мальдивах и буду рада новой. Помогу»,

— написала танцовщица.

Волочкова не раз намекала, что ее шикарная растяжка помогает ей в личной жизни. Возможно, Бузова тоже найдет свою любовь, если возьмет пару уроков у балерины.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Волочкова рассказала о своем тайном возлюбленном. Балерина объяснила, почему она не афиширует свои отношения. Многие уже решили, что Анастасия их придумывает.