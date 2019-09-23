Государство откроет в Ленобласти приюты для животных

Животное разрешается усыпить только в случае неизлечимой болезни или если оно стало переносчиком опасной инфекции. Фото: unsplash

Животное разрешается усыпить только в случае неизлечимой болезни или если оно стало переносчиком опасной инфекции. Фото: unsplash

Власти просят отсрочить инициативу ЗакСа Ленобласти на два года вступление в силу положений, обязывающих власти помещать бездомных животных в приют.

Все дело в том, что в области пока нет ни одного государственного приюта, а на их строительство необходимо некоторое время. Многие российские регины также не имеют государственных приютов, по этой причине они поддержали инициативу коллег из Ленобласти.

Депутаты также разработали региональный законопроект по бездомным животным. По словам его соавтора, председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию Николая Кузьмина, положения между прежним и федеральным законом расходятся.

Согласно новому закону, который будет рассмотрен ЗакСом в осеннюю сессию в Госдуме, власти Ленобласти создадут и профинансируют государственные приюты, а также окажут поддержку частным. А на время отсрочки — до 1 января 2022 года — можно пользоваться пунктами временного содержания.

По словам Кузьмина, в законопроекте также перечислили случаи, когда бездомное животное разрешается усыпить — только в случае неизлечимой болезни или если животное стало переносчиком опасной инфекции.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Выборге собрали более 100 кг корма для животных в приютах.