Бухгалтер из Петербурга сообщил о ложном захвате кафе

Бухгалтер из Петербурга сообщил о ложном захвате кафе
Мобильный телефон, с которого осуществлялся звонок, принадлежит супруге бухгалтера. Фото: unsplash

Петербуржец поднял ложную тревогу о захвате кафе Del Mar на Туристской улице утром 23 сентября.

Как стало известно GazetaSPb, в утренние часы 23 сентября в правоохранительные органы Петербурга поступил звонок с телефона 39-летней горожанки. Неизвестный рассказал правоохранителям, что кафе Del Mar в Приморском районе Северной столицы. По его словам, в заведении находится полсотни террористов, которые якобы применили отравляющее вещество нервно-паралитического действия зарин.

Оказалось, что о ложном захвате сообщил начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Красносельского района. Мобильный телефон, с которого осуществлялся звонок, принадлежит его супруге.

Из-за заведомо ложного сообщения бухгалтеру грозит возбуждение уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что житель Тосно совершил ложный донос об угоне своего авто.

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