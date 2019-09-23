В Ленобласти следователи проводят обыски по делу убитого петербургского ресторатора

В Ленобласти следователи проводят обыски по делу убитого петербургского ресторатора
О пропаже Михаила Долгополова заявили еще 18 апреля. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленобласти начали обыски по делу об убийстве скульптора и ресторатора Михаила Долгополова. В работе задействованы сотрудники Следственного комитета.

Обыски прошли три загородных дома во Всеволожске. По предварительной информации, сообщает 78.ru, они принадлежат заказчику преступления.

О пропаже Михаила Долгополова заявили еще 18 апреля. В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили в деревне Вайя под Гатчиной окровавленное постельное белье, а также стену, которая была пробита пулей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пропаже женщины с двумя детьми. О случившемся заявили во Всеволожском районе Ленобласти.

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В Ленобласти следователи проводят обыски по делу убитого петербургского ...
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