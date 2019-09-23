В Ленобласти в армию отправятся 1,3 тысячи новобранцев

В Ленобласти в армию отправятся 1,3 тысячи новобранцев
Александр Дрозденко подписал соответствующее распоряжение. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Власти Ленобласти планируют отправить в армию более 1,3 тысяч молодых людей во время осенней призывной кампании. Призыв начнется 1 октября.

Глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании региональной призывной комиссии и призывных комиссий муниципальных районов.

Весной во время призывной кампании в армию отправили более 1,5 тысячи молодых жителей Ленобласти.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Шойгу назвал отмену военного призыва возможной. Однако министр обороны РФ подчеркнул, что правильным такое решение не считает.

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