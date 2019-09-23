Титов недоволен ходом дела экс-главы «Усть-Луги»

Он считает, что судья поступает необъективно, когда рассматривает декларацию бизнесмена.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщает РБК.

Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов прокомментировал ход дела бывшего главы компании «Усть-Луги» Валерия Израйлита. Суд решил, что имеющиеся у бизнесмена активы в иностранных компаниях, являются поводом для дополнительных обвинений. Несмотря на протесты защиты, бумаги не стали исключать из производства.

Титов убежден, что это связано с предвзятостью и однобокостью судьи. Он также подчеркнул, что такое вряд ли может повлиять на реализацию экономических задач по возврату капиталов в страну.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что дело об ожогах после фотоэпиляции суд назвал противоречивым. На процедуру петербурженка пришла по скидочному купону, за услуги заплатила 2,8 тыс. рублей. Лицензия на проведение такого рода процедур у организации отсутствовала.