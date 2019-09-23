В Петербурге ищут хозяина щенку, которого выбросили из окна 4 этажа

В Петербурге ищут хозяина щенку, которого выбросили из окна 4 этажа
Пес ищет новых хозяев. Фото: vk.com/amstaffkomandaspb

Малыш получил травмы – у него сломана лапа и что-то не так с ребром. Зоозащитники собирают деньги на лечение.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на неравнодушных жителей Санкт-Петербурга. Все случилось на Гражданском проспекте – неизвестный выбросил с четвертого этажа щенка. По предварительным данным, хозяин напился, что и стало причиной жестокого поступка. Собачку нашли под окнами, она истекала кровью. Малыша отвезли в ветеринарную клинику, а также обратились к сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемого уже задержали, а на лечение пса собирают деньги всем мерам. Сейчас у него диагностировали перелом ноги и пытаются выяснить, что у него с ребром.

Активисты надеются, что найдется человек, который заберет собаку и подарит ей любовь и заботу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржца судят за отданную собаке команду напасть на участкового.

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