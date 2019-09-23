В лесах Карельского перешейка нашли свалку

Там скопилось огромное количество отходов – мусорные пакеты, покрышки и много чего еще.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди рассказали, что нашли свалку в лесах Карельского перешейка. Недалеко от озера Меднозводский Разлив лежат отходы, которые непонятно откуда там взялись. Среди пакетов виднеются куски пенопласта, шины, коробки. Пока что власти никак не отреагировали на незаконную свалку.

«Кто-то пакеты полиэтиленовые перестает покупать в магазине, чтобы внести свой маленький вклад в сохранность природы, а кто-то не парится..»,

— негодует одна из пользовательниц соцсети.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Архангельске прошел крупный митинг против свалки на Шиесе. В ходе протестного митинга были задержаны три человека: экоактивистка Елизавета Хатанзейская, руководитель приюта «Мата-Мата» Елена Фокина и волонтер Юлия Чапурина. Их задержание произошло по статье о нарушении правил проведения митингов.