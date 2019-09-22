В Архангельске прошел крупный митинг против свалки на Шиесе

22 сентября был объявлен единым днем протеста против свалки в Шиесе. Фото: vk.com/artangelsb

22 сентября был объявлен единым днем протеста против свалки в Шиесе. Фото: vk.com/artangelsb

В воскресенье, 22 сентября, в Архангельске прошел согласованный митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе. На акцию пришли порядка двух тысяч человек, троих экоактивистов задержали.

Согласно данным архангельских СМИ, прошедший митинг стал пятой крупной акцией в Архангельске и первым после перерыва на лето. Две тысячи участников выступили также против действий городских властей, направленных на строительство полигона. Также в ходе акции звучали лозунги с требованием отстранить с должности областного губернатора Игоря Орлова.

В ходе протестного митинга были задержаны три человека: экоактивистка Елизавета Хатанзейская, руководитель приюта «Мата-Мата» Елена Фокина и волонтер Юлия Чапурина. Из задержание произошло по статье о нарушении правил проведения митингов.

22 сентября был объявлен единым днем протеста против свалки в Шиесе. Аналогичные митинги прошли не только в Архангельской области, но и за ее пределами: в Москве, Петербурге, Вологде, Кирове, Челябинске, Казани и ряде других городов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Путин поручил учесть мнение местного населения по вопросу о свалке в Шиесе.