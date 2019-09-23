Малком присоединится с сборной Бразилии в октябре

Футболист получил приглашение на товарищеские матчи команды.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем рассказали представители петербургского футбольного клуба. Полузащитник «Зенита» Малком вызван в состав Олимпийской сборной Бразилии по футболу. Он примет участие в двух матчах – против Венесуэлы и Японии. Они состоятся 10 и 14 октября соответственно. Тренировки же начнутся с седьмого числа, так что совсем скоро «сине-бело-голубой» на какое-то время покинет Санкт-Петербург.

Напоминаем, что Малком до перехода в «Зенит» был игроком «Барселоны». Он покинул легендарный клуб прошлым летом и получил за это 40 миллионов евро.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Малком, Аршавин и Кержаков сыграют в теннис в рамках St. Petersburg Open. Медведев хотел увидеть, как они справятся с теннисным мячом. Турнир прошел с 16 по 22 сентября в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене».