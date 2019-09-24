Памятник Даниилу Гранину установят до начала ноября

В Невском районе Петербурга до 30 октября должен появиться новый памятник, посвященный писателю Даниилу Гранину.

Памятник писателю откроют возле дома 6 по Дальневосточному проспекту. Недалеко от места установки находится библиотека имени Гранина, которая была открыта еще при его жизни.

Монумент представляет собой скульптуру из бронзы и гранитный фон, на котором появится имя писателя. В проекте также предусмотрено благоустройство зоны вокруг памятника, в частности вокруг него добавят пешеходные дорожки.

Российский президент Владимир Путин назначил 2019 год Годом Гранина в честь 100-летия со дня рождения писателя.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Дальневосточном проспекте появится памятник Даниилу Гранину.