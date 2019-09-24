Сотовые операторы начнут распознавать абонентов по голосу и лицу в России

После внедрения новой технологии больше не придется идти за SIM-картой с паспортом в офис. Фото: unsplash

После внедрения новой технологии больше не придется идти за SIM-картой с паспортом в офис. Фото: unsplash

Идентификация сотовых абонентов в России позволит ускорить введение в стране виртуальных SIM-карт, для этого не понадобится посещать офис операторов мобильной связи.

Система удаленной идентификации абонентов сотовой связи по селфи и голосу сейчас находится в стадии разработки, сообщает «Известия», ссылаясь на «Ростелеком», являющийся оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Отмечается, что для внедрения системы потребуется внести ряд изменений в отраслевую нормативную базу.

Издание сообщает, что в сети мобильного оператора можно будет пройти регистрацию с помощью снимка лица, также потребуется сказать несколько слов в микрофон. После внедрения новой технологии больше не придется идти за SIM-картой с паспортом в офис.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в 2020 году москвичи начнут пользоваться электронными паспортами.