В 2020 году москвичи начнут пользоваться электронными паспортами

В первой половине следующего года готовят к запуску экспериментальный проект по внедрению электронных паспортов. Первыми оценят новшество жители столицы.
Электронный паспорт будет выглядеть как карта с чипом внутри. Дополнением к паспорту станет мобильное приложение, которое будет действовать как полноценный документ. Так, с его помощью будет возможно оплачивать покупки алкогольной и табачной продукции.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова, москвичам будет предоставлена возможность поучаствовать в разработке дизайна мобильного документа.
Электронный документ также будет совмещать в себе сведения о миграционном учете, номера СНИЛС и ИНН, а также сможет действовать как водительские права.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что по результатам опроса ВЦИОМ россияне не готовы переходить на электронные паспорта.