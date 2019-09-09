В 2020 году москвичи начнут пользоваться электронными паспортами

В первой половине следующего года готовят к запуску экспериментальный проект по внедрению электронных паспортов. Первыми оценят новшество жители столицы.

Электронный паспорт будет выглядеть как карта с чипом внутри. Дополнением к паспорту станет мобильное приложение, которое будет действовать как полноценный документ. Так, с его помощью будет возможно оплачивать покупки алкогольной и табачной продукции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова, москвичам будет предоставлена возможность поучаствовать в разработке дизайна мобильного документа.

Электронный документ также будет совмещать в себе сведения о миграционном учете, номера СНИЛС и ИНН, а также сможет действовать как водительские права.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что по результатам опроса ВЦИОМ россияне не готовы переходить на электронные паспорта.