Титов увидел угрозу амнистии капиталов в изъятии ФСБ декларации

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил возмущение по поводу действий ФСБ с декларацией об амнистии капитала совладельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

По мнению бизнес-омбудсмена, уголовное дело против Валерия Израйлита можно назвать нарушением закона. К материалам его дела была приобщена декларация.

Титов направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить все дела, которые были связаны с амнистией капиталов, сообщает ТАСС. Омбудсмен считает, что в случае с Израйлитом «нарушен не только дух закона об амнистии капиталов, но и его буква».

Титов также добавил, что в этой ситуации присутствует некая целенаправленная «однобокость» суда, что может негатично сказаться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну, которые были поставлены при разработке закона.

Ранее GazetaSPb сообщала, что дело об ожогах после фотоэпиляции суд назвал противоречивым.