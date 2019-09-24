Титов увидел угрозу амнистии капиталов в изъятии ФСБ декларации

Титов увидел угрозу амнистии капиталов в изъятии ФСБ декларации
Борис Титов. Фото: kremlin.ru

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил возмущение по поводу действий ФСБ с декларацией об амнистии капитала совладельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

По мнению бизнес-омбудсмена, уголовное дело против Валерия Израйлита можно назвать нарушением закона. К материалам его дела была приобщена декларация.

Титов направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить все дела, которые были связаны с амнистией капиталов, сообщает ТАСС. Омбудсмен считает, что в случае с Израйлитом «нарушен не только дух закона об амнистии капиталов, но и его буква».

Титов также добавил, что в этой ситуации присутствует некая целенаправленная «однобокость» суда, что может негатично сказаться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну, которые были поставлены при разработке закона.

Ранее GazetaSPb сообщала, что дело об ожогах после фотоэпиляции суд назвал противоречивым.

борис титов валерий израйлит декларация порт усть-луга
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Титов увидел угрозу амнистии капиталов в изъятии ФСБ декларации
Озвучена самая большая угроза для мировой экономики
Сотовые операторы начнут распознавать абонентов по голосу и лицу в России
Зарплаты бюджетников подрастут с 1 октября
В тайной комнате в доме Бака обнаружили антиквариат
Наталье Ветлицкой пришлось вернуться в Россию из-за нехватки денег
США договорились о военном сотрудничестве с Польшей
С 1 октября в Петербурге изменится расписание электричек