Осенью в армию отправятся 2600 петербуржцев

Порядка 2600 юношей из Петербурга отправятся на срочную службу в российские вооруженные силы во время осеннего призыва. Об этом сообщил военный комиссар Петербурга полковник Сергей Качковский.

В ходе заседания петербургского правительства во вторник, 24 сентября, Качковский заявил, что 20% призывников среди общего числа должны иметь высшее образование, а около 300 человек должны быть с военно-учетной специальностью. Молодых людей из Северной столицы также отправят на службу в Президентском полку.

Обладателей высшего образования направят на прохождение службы в научные работы и военно-учебные центры Министерства обороны РФ. Полковник добавил, что на альтернативную службу в осеннем призыве отправятся 57 человек; для них уже определили учреждения.

Первые призывники отправятся в армию 14 октября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти в армию отправятся 1,3 тысячи новобранцев.