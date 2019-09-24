Установлены убийцы петербургского ресторатора Долгополова

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих исполнителей и одного пособника, обвиняющихся в убийстве петербургского ресторатора Михаила Долгополова.

Об исчезновении скульптора и предпринимателя стало известно еще в апреле 2019 года. На данный момент в ходе совместной работы СК России и петербургского ГУ МВД задержаны трое мужчин, обвиняющихся в убийстве Михаила Долгополова. Преступники, 32, 33 и 36 лет являются жителями Великого Новгорода. Также задержан пособник злоумышленников, 54—летний петербуржец, сообщает пресс—служба СУ СК РФ Петербурга.

Как удалось установить полиции, 16 апреля 2019 года в результате сговора Долгополова вывезли в коттедж в Гатчинском районе Ленобласти, где он был убит выстрелом в голову, затем его труп закопали. Благодаря сотрудничеству следствия с преступниками, удалось найти тело погибшего.

Злоумышленники заключены под стражу. Устанавливается предполагаемый заказчик убийства.

Ранее GazetaSPb сообщала об обысках проводимых следователями в рамках этого дела.