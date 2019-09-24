Управляющим компаниям ПАО «ГИТ» грозит банкротство за долг 730 млн за тепло

ГУП «ТЭК СПБ» обратилось в арбитражный суд с иском о признании банкротами управляющих компаний, входящих в холдинг ПАО «ГИТ». Их суммарный долг за тепловую энергию составил 730 млн рублей.

Так, на 1 сентября 2019 года долг ООО «Доверие» перед ТЭК составила более 213 млн рублей, ООО «УК Евротракт» — 289 млн рублей, ООО «УК «Невская 40» — 121 млн рублей, ООО «ЖКС №3» — более 7, 5 млн рублей, ООО «УО «Профсервис» — 93 млн рублей, ООО «ГК «Универсальный страж» — более 5,5 млн рублей, сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

ТЭК несколько лет пытается взыскать задолженности с управляющих компаний, однако они продолжают уклонятся от оплаты.

В рамках дела о банкротстве ТЭК намерено инициировать рассмотрение вопроса о привлечении руководителей компаний-должников к субсидарной ответственности.

Холдинг «ГИТ»позиционирует себя как один из лидеров российского рынка ЖКХ и городского хозяйства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура нашла нарушения в работе управляющей компании «Профсервис», входящей в холдинг «ГИТ».