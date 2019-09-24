Бывший сотрудник ледокола: «Красин» в опасности

По словам Сергея Сычева, бывшего работника ледокола «Красин», судно находится в аварийном состоянии. Дирекция музея ледокола не согласна с этим утверждением.

По информации Piter.TV, Сергей работал механиком на «Красине» в период с 1990 по 1994 и с 2009 по 2013 годы. По его словам, капитальный ремонт ледокола не производился с 1972 года и на данный момент его эксплуатация в качестве музея опасна для жизни посетителей. У механика есть фото, подтверждающие аварийное состояние судна.

Директор музея, Ирина Стонт, утверждает, что состояние ледокола удовлетворительно, что доказывают документы органов, проверяющих «Красин». Также, по ее словам, судно ремонтировали в 2014 году.

В Мировом музее океана, филиалом которого является ледокол, считают, что причиной таких заявлений со стороны механика послужила личная обида.

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