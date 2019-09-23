«Почта России» обязали отреставрировать усадьбу Ломоносова в Петербурге

На исполнение работ дали два года. Фото: Pixabay

На исполнение работ дали два года. Фото: Pixabay

Завершился спор между ФГУП «Почта России» и Комитетом по государственному контролю и охране памятников (КГИОП). В ходе заседания Октябрьский районный суд встал на сторону Смольного.

Теперь организации предстоит провести ремонтные и реставрационные работы в историческом здании на Большой Морской улице, 61. Также в доме необходимо демонтировать камеры наблюдения, решетки на окнах, металлический козырек, кондиционеры и вентиляционные трубы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, в течение двух лет работы должны быть выполнены. В другом случае компания подлежит взысканию 50 тыс. рублей, а после по 100 тыс. рублей ежемесячно до окончания исполнения.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что перед судом отвечали организаторы незаконного пребывания мигрантов. С момента организации преступной группы на территории РФ незаконно пребывали 9 тыс. мигрантов.