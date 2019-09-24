Сто тысяч петербургских курильщиков перешли на электронные сигареты

По данным Всемирной организации здравоохранения, курение ежегодно является причиной смерти более 7 млн человек в мире и около 310 000 – в России. Фото: pixabay.com

По данным Всемирной организации здравоохранения, курение ежегодно является причиной смерти более 7 млн человек в мире и около 310 000 – в России. Фото: pixabay.com

Более 100 000 курильщиков Санкт-Петербурга полностью отказались от сигарет, перейдя на электронные никотиносодержащие продукты – вейпы и системы нагревания табака, показало совместное исследование потребительского поведения Kantar, охватившее 1100 совершеннолетних жителей 7 крупнейших городов РФ.

По данным исследования, сегодня треть взрослого населения Санкт-Петербурга использует различные типы никотиносодержащих продуктов. Уровень курения сигарет в Санкт-Петербурге – 25%, немного ниже, чем в среднем по России (29%). Доля потребителей исключительно электронных сигарет и систем нагревания табака – 3%, это чуть выше, чем в среднем по стране (2%), сообщали GazetaSPb исследователи.

Все опрошенные пользователи электронных никотиновых продуктов (100%) указали, что ранее курили обычные сигареты. Большинство из них (76%) сообщили, что перешли на электронные сигареты, чтобы снизить вред здоровью. Половина опрошенных (50%) сказали, что отказались от сигарет из-за неприятного запаха на руках и одежде, а почти треть (28%) – чтобы не вызывать дискомфорта у окружающих в общественных местах. Еще 22% отметили, что им не нравится вкус сигарет, а 13% опрошенных признались, что курить сигареты «стало стыдно».

Наиболее важными каналами информации о новых никотиносодержащих продуктах петербуржцы назвали «сарафанное» радио – рекомендации друзей, коллег и знакомых (50%), информацию в точках продаж (49%) и интернет-источники (37%).

«Взрослые курильщики ищут альтернативу сигаретам, беспокоясь о здоровье и комфорте окружающих. В ходе исследования Kantar, 78% опрошенных назвали курение одной из важнейших социальных проблем. Международные и российские исследования подтверждают меньшее содержание вредных веществ в электронных сигаретах по сравнению с поджигаемыми табачными изделиями. Однако тот факт, что при переходе на электронные продукты люди больше всего опираются на рекомендации друзей и знакомых, говорит о недостатке информированности об этой категории в обществе», — отметил генеральный директор JUUL Labs в России Виктор Украинский.

По данным Всемирной организации здравоохранения, курение ежегодно является причиной смерти более 7 млн человек в мире и около 310 000 – в России. Установлено, что главная причина этих заболеваний – канцерогены, выделяемые при горении табака. Служба общественного здравоохранения Великобритании констатировала, что «вейпинг как минимум на 95% менее вреден, чем курение». Органы здравоохранения Канады и Новой Зеландии советуют переходить на электронные сигареты курильщикам, если они не могут сразу отказаться от никотина[4]. Работы российских ученых подтверждают эту позицию.

«В 2018 году наш институт провел сравнительное исследование содержания девяти ключевых токсичных веществ по списку ВОЗ в дыме обычных сигарет и в аэрозоле электронных никотиносодержащих продуктов: это монооксид углерода, формальдегид, ацетальдегид, акролеин, табачные специфические нитрозамины NNN и NNK, бензол, 1,3-бутадиен, бенз[а]пирен. Данные показали, что уровень содержания этих веществ в аэрозоле электронных сигарет на 80% — 95% ниже, чем в сигаретном дыме», — сообщила заместитель директора по исследованиям и инновациям краснодарского Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих.

Дополнительная информация:

Основные каналы покупки электронных сигарет, по данным Kantar:

Табачные магазины – 38%

Вейпшопы – 27%

Супермаркеты и магазины у дома – 23%

Онлайн – 11%

Потрет потребителя электронных сигарет

Согласно опросу Kantar, большинство потребителей электронных никотиносодержащих продуктов – мужчины (59%), почти все старше 28 лет (94%), с высшим образованием (82%), стабильной постоянной работой (88%) и доходом выше среднего (более 70 000 руб в месяц).

О JUUL Labs

JUUL Labs – мировой производитель потребительских товаров, предлагающий взрослым курильщикам альтернативу горящим сигаретам. Миссия компании – улучшить жизнь миллиарда курильщиков по всему миру, избавив их от сигарет. Компания занимает более 75% рынка электронных никотиновых систем в США, а также работает на рынках 17 стран мира. На российском рынке JUUL Labs работает с конца октября 2018 года.