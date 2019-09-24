На «Лахта Центре» начал работать медиафасад

На &#171;Лахта Центре&#187; начал работать медиафасад
Тестируют четыре элемента. Фото: Лахта Центр

Пока что это всего лишь тестовые запуски, которые должны дать понять, все ли в порядке.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Обо всем сообщает PiterTV, цитируя руководителя направления по медиафасаду и слаботочным системам «Лахта Центра» Дмитрия Попова. Площадь медиафасада составляет 2 тысячи квадратных метров. Он состоит из восьми треугольников, которые являются частью системы архитектурной подсветки небоскреба.

На данный момент горят только четыре элемента медиафасада из восьми. Они работают в тестовом режиме. В скором времени подобные треугольники появятся внутри здания.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что набережную у «Лахта Центра» построят за 3 года. Конечный вариант проекта – набережная выполненная в том же стиле, что и небоскреб, со спуском к воде. После завершения строительства новый объект перейдет в собственность Санкт-Петербурга.

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