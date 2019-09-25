В Петербурге раскрыта сеть мошеннических медцентров

Сотрудники медучреждений обзванивали жителей Петербурга с предложениями пройти бесплатную диагностику, в ходе которой у пациента выявлялось опасное заболевание. Затем петербуржцам предлагалось взять кредит на лечение.

По такой схеме действовало несколько медицинских центров. Все они находятся в разных районах города. Сегодня утром, 25 сентября, в этих клиниках состоялись обыски в связи с подозрением в мошеннических действиях.

«Специалисты» данных организаций совершали назойливые звонки с приглашениями бесплатно обследоваться в их центре. После процедур у доверившегося пациента обнаруживали какую-нибудь страшную патологию, на лечение которой требовалась значительная сумма денег. Тут же, не отходя от кассы, горожанам ненавязчиво предлагали взять кредит. На данный момент среди жертв «лечения» более десяти человек.

Подозреваемый в организации мошеннической деятельность беспрепятственно сбежал в США, поскольку является гражданином Израиля, сообщает Мойка78.

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