Аптека «Сити-Фарм» на Олеко Дундича не позаботилась о доступе инвалидов

Во Фрунзенском районе Петербурга выявили нарушение законодательства о социальной защите. Пандусом не оборудован вход в аптеку «Сити-Фарм» на улице Олеко Дундича.

Аптека не обеспечила доступ инвалидов, сообщила прокуратура Петербурга по итогам проверки. На входе нет пандуса или другого доступного для инвалидов подъемного устройство. Отсутствует тактильная вывеска для слабовидящих людей.

По закону организации обязаны создать условия для доступа инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, напомнили в прокуратуре.

В отношении генерального директора аптеки возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены на рассмотрение мировому судье судебного участка №194.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что два магазина в Пушкине не обустроили доступные для инвалидов-колясочников кассовые посты.