Магазины в Пушкине уличили в отсутствии условий для инвалидов

В Пушкинском районе Петербурга два магазина обязали устранить нарушения, связанные с правом маломобильных групп населения на доступную среду. В частности, в них отсутствовали доступные для инвалидов-колясочников кассовые посты.

Прокуратура проверила магазины на улицах Школьной и Ленинградской. Выяснилось, что в обоих помещениях не были созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. Это может привести к травмам, уточнили в ведомстве.

Так, пороги входных дверей были выше допустимого уровня, а края дверей и ручки не были контрастно окрашены. Помимо этого, в магазинах отсутствуют носители информации для людей, испытывающих проблемы со слухом.

Руководителям магазинов внесены представления об устранении нарушений. Их исполнение контролирует прокуратура Пушкинского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что три частные клиники в Гатчинском районе Ленобласти оказались недоступны для инвалидов.