В Гатчине три медцентра оказались недоступны для инвалидов

Оказалось, что лестницы данных медучреждений не оснащены пандусами и кнопками вызова персонала для маломобильной группы населения. Фото: pixabay

Оказалось, что лестницы данных медучреждений не оснащены пандусами и кнопками вызова персонала для маломобильной группы населения. Фото: pixabay

Три частные клиники Гатчинского района Ленобласти оказались не оборудованы пандусами и кнопками вызова персонала. Гендиректор одного из медучреждений уже оштрафован, дела остальных еще рассматриваются.

Нарушения были обнаружены у следующих частных клиник: ООО «Медицинский центр «ЕвроДент», ООО «Северо-Западный медицинский Центр+» и ООО «Смайл». Оказалось, что лестницы данных медучреждений не оснащены пандусами и кнопками вызова персонала для маломобильной группы населения. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти

В результате проверки прокуратура возбудила административные дела по ст. 9.13 КоАП РФ («Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры»). Генеральный директор ООО «Медицинский центр «ЕвроДент» уже оштрафован.

Добавим, что за подобное административное правонарушение предусмотрен штраф от 2 до 3 тыс рублей.

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