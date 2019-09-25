В Янино закрыли нелегальный мусорный полигон

Госэконадзор пресек работу незаконного полигона во Всеволожском районе Ленинградской области. Там находятся порядка 1,5 тысячи кубометров отходов на площади 1,5 га.

От жителей ЖК «Ясно Янино» поступали многочисленные жалобы на неприятный запах в от мусорного полигона в 500 метрах от домов, по этой причине Госэконадзор провел проверку полигона. В ходе проверки на нелегальном полигоне площадью 1,5 га выявлено складирование различного строительного и коммунального мусора, общий объем которого составляет 1,5 тысяч кубических метров.

Инспекторы комитета совместно с правоохранителями пресекли незаконную деятельность, поймав четыре мусоровоза по горячим следам. В отношении водителей мусоровозов возбуждены административные дела.

Сейчас Госэконадзор устанавливает собственника земли.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти пройдет конкурс по поиску незаконных свалок.