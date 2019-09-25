В Янино закрыли нелегальный мусорный полигон

В Янино закрыли нелегальный мусорный полигон
Сейчас Госэконадзор устанавливает собственника земли. Фото: Комитет госэконадзора правительства Ленобласти

Госэконадзор пресек работу незаконного полигона во Всеволожском районе Ленинградской области. Там находятся порядка 1,5 тысячи кубометров отходов на площади 1,5 га.

От жителей ЖК «Ясно Янино» поступали многочисленные жалобы на неприятный запах в от мусорного полигона в 500 метрах от домов, по этой причине Госэконадзор провел проверку полигона. В ходе проверки на нелегальном полигоне площадью 1,5 га выявлено складирование различного строительного и коммунального мусора, общий объем которого составляет 1,5 тысяч кубических метров.

Инспекторы комитета совместно с правоохранителями пресекли незаконную деятельность, поймав четыре мусоровоза по горячим следам. В отношении водителей мусоровозов возбуждены административные дела.

Сейчас Госэконадзор устанавливает собственника земли.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти пройдет конкурс по поиску незаконных свалок.

ленобласть мусорный полигон незаконная свалка янино
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гатчине полицейский стал фигурантом уголовного дела
Аптека «Сити-Фарм» на Олеко Дундича не позаботилась о доступе инвалидов
В Янино закрыли нелегальный мусорный полигон
Любовь Совершаеву утвердили на пост вице-губернатора Петербурга
Власти поддержали строительство скоростной железной дороги между ...
На развязке КАД у Выборгского шоссе перекроют съезды
На проспекте Королева прикрыли незаконное казино
В Ленобласти появится дом для проживания инвалидов