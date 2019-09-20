В Ленобласти пройдет конкурс по поиску незаконных свалок

Участники конкурса могут получить денежные призы за найденные незаконные свалки в Всеволожском районе Ленинградской области.

В необычном соревновании могут принять участия люди всех возрастов. Ограничений по месту жительства также нет. Конкурс стартовал сегодня, в пятницу, 20 сентября, и будет проходить до 1 октября. В течение этого времени претендующим на победу необходимо найти как можно больше незаконных мест, куда свозят отходы.

По окончании конкурса, который проводит оператор по обращению с отходами в Ленинградской области, будут выбраны два победителя, которых ждут денежные призы. За самое большое количество найденных свалок можно получить вознаграждение 15 тысяч рублей. А за самую масштабную — 10 тысяч.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о свалке, на которой обнаружили большое количество алкоголя и еды с истекшим сроком годности.