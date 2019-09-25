В Петербурге возбудили 12 уголовных дел о мошенничестве в частных медцентрах

В Петербурге возбудили 12 уголовных дел о мошенничестве в частных медцентрах
Обыски в медицинских центрах. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге прошли обыски в частных медицинских центрах. По результатам проверки возбуждено 12 уголовных дел о мошенничестве и покушении на мошенничество.

Дела объединили в одно производство. В следственный комитет доставлены 11 человек, которые могут быть причастны к совершенным преступлениям.

В рамках расследования проведено около 40 обысков в медицинских центрах и квартирах подозреваемых, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, мошеннические схемы использовали медицинские центры «АнгелМед» (ООО «Ангелмед-Лесная»), «Роял Клиник» (ООО «Центр Косметики»), «Верба» (ООО «Верба») и «Ювента» (ООО «Гермес»).

Как сообщала Gazeta.SPb ранее, сотрудники частных медцентров предлагали горожанам пройти бесплатную диагностику. В ходе обследования у пациентов находили, якобы, опасное заболевание. Их убеждали в болезнях и предлагали пройти дорогостоящее лечение. Услуги предлагали оплатить путем оформления кредита.

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