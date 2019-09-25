Депутаты Петербурга одобрили поправки к бюджету на 2019 год

Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о внесении изменений в бюджет города на 2019 год. Корректировка предусматривает рост доходной части на 37,4 млрд рублей или 6,3% от ранее утвержденной суммы.

Размер доходов устанавливается на уровне 629,312 млрд рублей, расходов — 670,102 млрд рублей. Дефицит после поправок составит 40,789 млрд. Объем его сократился на 11,17 млрд рублей.

Рост доходной части обусловлен поступлением средств из федерального бюджета и налогом на прибыль.

Законопроект рассмотрели на заседании парламента в Мариинском дворце 25 сентября. Поправки поддержали 41 депутат. Двое проголосовали против. Еще двое воздержались.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что корректировку параметров бюджета на 2019 года поддержала комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания. Дополнительные средства будут направлены на приобретение зданий для школ и объектов здравоохранения, покупку лекарств и обеспечение детских поликлиник.