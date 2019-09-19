Депутаты поддержали поправки к бюджету Петербурга на 2019 год

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания. Фото: assembly.spb.ru

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания. Фото: assembly.spb.ru

В Петербурге предлагают скорректировать параметры бюджета на 2019 год. Поправки поддержала комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания.

Корректировки внесены в связи с поступлением дополнительных доходов бюджета на 2019 года. Общий их объем увеличен на 6,3% или 37 млн 478 тыс. рублей.

Направить дополнительные средства планируется на приобретение зданий для школ и объектов здравоохранения, лекарственное обеспечение и покупку оборудования для детских поликлиник.

Деньги также будут потрачены на частичную компенсацию расходов на создание новой экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, разница между дополнительными доходами и расходами бюджета, по словам главы комитета финансов Алексея Корабельникова, составит 11,2 млрд рублей. Именно на столько уменьшится дефицит.