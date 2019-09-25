КИО выделит 15 млн рублей на покупку 12 квартир для нуждающихся

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга проводит аукционы на покупку 12 квартир для нуждающихся. На приобретения жилья планируется потратить порядка 51 млн 295 тыс. рублей.

Ведомство объявило пять аукционов на покупку шести однокомнатных, двух двухкомнатных и четырех трехкомнатных квартир. Результаты конкурса, по данным сайта госзакупок, будут объявлены 2 октября.

Аукционы стартовали 20 сентября. Подать заявку на участие в конкурсах возможно до 30 сентября. Закупки проводятся в соответствии с Адресной инвестиционной программой и план-графиком закупок КИО на 2019 год.

Квартиры должны иметь отделку, оборудованы электроплитой, трубопроводом, унитазом, ванной, не быть обременены правами третьих лиц, не состоять в споре и не быть под запретом.