Жительница Мги 17 раз ударила маленькую девочку молотком для мяса

Женщину признали виновной в причинении легкого вреда здоровью и озвучили ее приговор.

Слушание состоялось сегодня, 25 сентября. Суд считает, что жительница Мги действительно умышленно навредила трехлетней девочке. Малышку оставили у соседки на время, чтобы она присмотрела.

В какой-то момент по непонятной причине она взяла молоток для мяса и нанесла 17 ударов малышке. Возможно, всему виной стал алкоголь — женщина находилась в состоянии опьянения. После того, как ребенок начал плакать, агрессивная дама выставила ее за дверь на лестничную площадку.

Женщину в ходе следствия признала вину и попросила прощения у семьи малышки. Теперь ей предстоит отработать 200 часов, сообщил Следком Ленинградской области.

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